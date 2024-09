Cent’anni A8 Milano-Varese. Oggi la celebrazione con una carovana di auto d’epoca ASI

(PRIMAPRESS) - MILANO - Cento anni fa. Veniva inaugurata la prima autostrada che collegava Milano a Varese: era il 21 settembre 1924. L'Automobileclub Storico Italiano - in collaborazione con Regione Lombardia, con il supporto di Autostrade per l’Italia, con i patrocini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Camera dei Deputati, dei Comuni di Milano, Varese e Linate, e la partecipazione dei Club Federati della Lombardia – celebra questo centenario della A8 Milano-Varese partendo dal Palazzo della Regione Lombardia a Milano per arrivare in Piazza della Repubblica a Varese con una carovana di auto d'epoca che quella strada l'hanno percorsa sin dalla loro inaugurazione.

Era il 21 settembre 1924 quando un corteo di auto percorreva per la prima volta l'Autostrada Milano-Varese alla presenza del Re d'Italia Vittorio Emanuele III e dell'ingegner Piero Puricelli, progettista e costruttore dell'opera. Nasceva così la prima autostrada del mondo, oggi conosciuta come A8 o come Autostrada dei Laghi. Domenica 22 settembre 2024 saranno trascorsi 100 anni da quel giorno e, per celebrare questo importante evento, l'Automotoclub Storico Italiano e i suoi Club Federati della Lombardia uniranno in corteo Milano e Varese con auto e moto d'epoca costruite fino al 1945 percorrendo proprio la A8 Milano-Laghi.