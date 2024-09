‘Ndrangheta: 22 misure cautelari dei Carabinieri ad affiliati per usura ed estorsione tra Crotone e Cosenza

(PRIMAPRESS) - CROTONE - Eseguiti questa mattina 22 arresti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone, Supportati da quelli di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria per usura ed estorsione nei confronti di affiliati alla 'Ndrangheta. L'operazione su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Arrestate 22 persone (15 in carcere e 7 ai domiciliari). Misura dell'obbligo di dimora per altre 9. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, usura, danneggiamento, reati in materia di armi, sostanze esplodenti e stupefacenti. - (PRIMAPRESS)