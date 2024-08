M.O, oggi la mediazione per la tregua si sposta in Qatar. Arrivati a Doha membri del Mossad

(PRIMAPRESS) - DOHA - Una delegazione israeliana sarà oggi a Doha per continuare i colloqui con i mediatori americani, qatarini ed egiziani conl'obiettivo di raggiungere un accordo di tregua e la liberazione degli ostaggi.Della delegazione faranno parte membri dell'esercito, del Mossad e dello Shin Bet. Si sposta dunque dal Cairo in Qatar il nuovo round di colloqui. Secondo una fonte americana, citata dalla stampa israeliana, dovrebbe essere presente il consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk. - (PRIMAPRESS)