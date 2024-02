MediOriente: lunedì 5 riunione d’emergenza del Consiglio Onu sugli attacchi Usa in Siria

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu terrà una riunione d'emergenza lunedì, sugli attacchi americani in Iraq e Siria, lanciati come rappresaglia per la morte di tre soldati americani. Lo riferiscono fonti diplomatiche. L'incontro, richiesto dalla Russia, membro permanente, si svolgerà lunedì alle 16 ora italiana e discuterà degli attacchi lanciati da Washington contro i gruppi sostenuti dall'Iran, accusati di aver attaccato le truppe americane nella regione. - (PRIMAPRESS)