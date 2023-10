Manovra 2024: oggi il provvedimento in Parlamento ripulita degli emendamenti delle polemiche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 30ottobre, il testo finale della manovra 2024 approda in Parlamento, dopo le verifiche e il via libera del Capo dello Stato. «Le forze di maggioranza hanno confermato la volontà di procedere speditamente all’approvazione della Legge di Bilancio, senza presentare ulteriori emendamenti. "Il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza ed opposizione». Così scrive Palazzo Chigi in una nota dopo il vertice dei leader di maggioranza con Giorgia Meloni. La bozza finale dovrebbe essere stata ripulita da una serie di emendamenti che avevano generato polemiche nei giorni scorsi. - (PRIMAPRESS)