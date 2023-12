Manovra 2024: il 28 dicembre arriva a Montecitorio il decreto. Le opposizioni chiedono di sentire Giorgetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera da parte dell’Aula del Senato, nell'ultimo giorno prima della pausa di Natale, avvenuto venerdì scorso 22 dicembre, la legge di Bilancio per il 2024, dopo il passaggio nella competente commissione della Camera che vedrà la partecipazione ai lavori mercoledì 27 dicembre, alle 14, come chiesto dalle opposizioni, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, arriverà nell’emiciclo di Montecitorio giovedì 28 dicembre, alle ore 9, per la discussione generale, secondo quanto stabilito nei giorni scorsi dalla conferenza dei capigruppo. - (PRIMAPRESS)