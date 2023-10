Manovra 2024: si conferma Opzione Donna, cala il canone Rai e rincarano le sigarette

(PRIMAPRESS) - ROMA - Opzione Donna rimane anche per il 2024 secondo quanto previsto dalla Manovra economica 2024. Opzione Donna consente di andare in pensione con 35 anni di contributi entro il 2023 e 61 anni compiuti. Nella bozza di Manovra anche 600mln l'anno di tagli agli enti locali. Proroga del taglio del cuneo nel 2024.Aumentano le tasse sulle sigarette, +10/12 cent a pacchetto. Il canone Rai cala a 70 euro. Al Fondo per i migranti, 200mln nel 2024 e 300mln nel 2025.Per la Sanità confermati 3mld. Fringe benefit: soglia esenzione 1.000 euro;2000 se con figli a carico. - (PRIMAPRESS)