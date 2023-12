Manovra 2024 oggi in Aula. Scontro sulla sanità con il caso della bimba morta di Boscoreale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva in Aula della Camera dei Deputati , oggi 28 dicembre, la discussione generale e l'esame del disegno di legge " Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Un provvedimento carico di emendamenti e polemiche per una manovra giudicata estremamente ristrettiva e penalizzante in alcuni settori come la Sanità. È il caso di ieri di una bimba morta a Boscorrecase, in Campania, per l'assenza di un pronto soccorso costringendo i sanitari al trasferimento in altra città ma perdendo tempo prezioso nel tentativo di salvarle la vita. "Non possiamo accettare che i cittadini italiani ricevano un’assistenza sanitaria di Serie A, di Serie B o addirittura di Serie C in base alla loro provenienza geografica. In piena pandemia, una bambina di due anni era morta in Calabria perché non era disponibile la terapia intensiva infantile. Nel 2023, dobbiamo ancora leggere notizie come quella di Boscotrecase - ha sottolineato la VicePresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) - Dobbiamo impegnarci tutti insieme per salvare la rete di emergenza-urgenza e per restituirle la sua solidità, attraverso la quale regge tutto il Servizio sanitario nazionale. Purtroppo però ci tocca registrare che ancora una volta in Legge di Bilancio sono state respinte le nostre proposte che chiedevano più attenzione al comparto dell’emergenza” - (PRIMAPRESS)