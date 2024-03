250º anniversario Guardia di Finanza: 20 marzo avvio celebrazioni alla “Nuvola” di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si scolgerà Mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 19:15, presso il Centro Congressi “La Nuvola” di Roma, la cerimonia di avvio delle celebrazioni per la ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo. Saranno presenti la Presidente del Cinsiglio dei Ministei, Giorgia Meloni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Il corpo trae le proprie origini nel 1774 dalla Legione Truppe Leggere per poi essere istituito nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia fino al 1881, allorquando divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza.