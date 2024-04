CdM: approvato oggi il Documento di economia e finanza. Pil 2024 a +1%. Giorgetti: “Ancora tagli”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il Documento di econ ia e finanza. Il Pil del 2024 è stato fissato a +1%. Nella Nadef il Pil programmatico per quest'anno era a +1,2%.

"Non auspicavamo il disastro del Super- bonus anche se credo di averlo evocato diverse volte. Questo complica il quadro, onestamente".Così il ministro del- l'Economia dopo il CdM che ha approvato il Def.Con le verifiche,annullati o sequestrati già 16mld e "si va avanti". "Pensiamo a ulteriori tagli di spesa". "L'obiettivo è replicare il taglio del cuneo anche nel 2025". Sul Pnrr "ho già chiesto la proroga oltre 2026. Dietro il no alla proroga, un largo fronte di Paesi contro debito Ue per progetti come Next Generation EU. - (PRIMAPRESS)