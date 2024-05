Caso Forti: da Miami all’Italia per scontare qui la detenzione per l’omicidio Dale Pike del 1998

(PRIMAPRESS) - USA - Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami e nelle prossime settimane è atteso il suo rientro in Italia. Per il 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998, potrebbe terminare una vicenda con molti buchi neri. A Miami Forti ha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia. Nel frattempo Forti è trattenuto dall'Immigration and Customs Enforcement."Per me ora comincia la rinascita",sono le parole riferite a persone a lui vicine. - (PRIMAPRESS)