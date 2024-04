Def: oggi il documento in Consiglio dei Ministri senza manovre correttive. Attesa per le nuove regole Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 9 aprile, arriva in Consiglio dei Ministri (11,30) il Documento di Economia e Finanza (DEF) per cui, secondo anticipazioni di ieri, non ci sarà nessuna manovra correttiva. È, di fatto, la risposta che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva dato parlando di difficoltà legate al Superbonus. "Vogliamo rispettare esattamente gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno - ha detto il ministro - per una questione credibilità: se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea'. Il Documento di Economia e Finanza che arriva in CdM, si basa su un accordo di massima tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia, dopo un faccia a faccia a palazzo Chigi. In sostanza si tratterebbe di approvare un Def soltanto con il quadro macroeconomico tendenziale, ovvero con le stime a legislazione vigente, senza indicare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal governo. Tuttavia, la decisione definitiva sarà presa soltanto oggi, anche alla luce degli ultimi dati del Superbonus, che ha già superato i 210 miliardi di euro di impatto e si appresta a toccare i 250. Ciò che emerge dalle scelte del governo è una sorta di attesa in vista delle linee guida che varerà la nuova Commissione europea, che si formerà all'indomani del voto delle europee. - (PRIMAPRESS)