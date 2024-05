Sassari: interrogativi sull’Europa nel dibattito di Renato Soru, Mario Mauro e Gianni Fresu

(PRIMAPRESS) - SASSARI - L'attentato in Slovacchia, in cui è rimasto gravemente ferito il premier Robert Fico ripropone, insieme al conflitto in Ucraina, un ripensamento dell'Europa. "Europa tra pace e guerra" è il tema dell’incontro organizzato a Sassari da Progetto Sardegna domani 17 maggio ore 18 presso il Teatro dei Cappuccini nell’ambito della serie di iniziative scaturite dai tavoli tematici del movimento promosso da Renato Soru. Una riflessione sui conflitti in corso nel mondo, con particolare attenzione agli scenari a noi più vicini come l’Ucraina e la Palestina, per cercare di comprenderne le cause e gli effetti mentre la diplomazia internazionale sembra in difficoltà nel trovare una via d’uscita.

La cosiddetta “operazione speciale” di Putin, che doveva essere una guerra lampo, si è rivelata un conflitto lungo e doloroso, con un bilancio pesantissimo in termini di vite e di prospettive future. Dal Medio Oriente invece arrivano ogni giorno i resoconti sempre più drammatici della Palestina, con immagini che non possono lasciare nessuno indifferente. Ora ci si interroga sul silenzio dell’Europa e sui comportamenti spesso ambigui dei singoli stati. Molte le domande al centro della riflessione con gli interventi di Renato Soru, Mario Mauro ex vice presidente del Parlamento Europeo, Gianni Fresu docente associato di filosofia politica della Università di Cagliari nel dibattito coordinato da Antonella Fancello. - (PRIMAPRESS)