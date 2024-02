Lavoro: oggi a Firenze lo sciopero di Cgil e UIL. Calderone (Lavoro): “Le irregolarità edilizie superano il 75% dei casi”

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Per i sindacati Cgil e UIL oggi a Firenze è stato il giorno della protesta per le morti sul lavoro dopo il crollo nel cantiere di via Mariti dove hanno perso la vita 5 operai. I sindacati sono stati convocati per lunedì prossimo ad un tavolo governativo ma i segretari Landini e Bombardieri sollecitano un confronto definitivo per mettere fine agli appalti e subappalti a grappolo e l'istituzione della patente a punti per le aziende inadempienti.

Questa mattina la ministra del Lavoro nella sua informativa ha evidenziato l'irregolarità edilizie al 76%. Nel 2023 nelle ispezioni "in edilizia il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l'85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al Superbonus 110%". Così la ministra del Lavoro, Calderone,nell'in- formativa al CdM sulla sicurezza, se- guita da "ampio e proficuo confronto". Sul crollo di Firenze Calderone,a quan- to si apprende, ha detto che per "l'ac- certamento dei fatti è ancora al lavoro la polizia giudiziaria".In prossimo CdM misure per più sicurezza e ispezioni