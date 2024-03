Lavoro: la CGIL si prepara ad una campagna referendaria su precarietà e sicurezza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via la campagna referendaria della Cgil per il superamento della precarietà, la tutela contro i licenziamenti illegittimi e la sicurezza del lavoro in appalto. La decisione di bandire la campagna referendaria è stata presa dall'assemblea generale di Corso d'Italia che ratifica la proposta avanzata dal segretario Maurizio Landini. Dopo la deposizione dei quesiti alla Corte di Cassazione, i controlli previsti dalle procedure di rito e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, partirà la raccolta delle firme. - (PRIMAPRESS)