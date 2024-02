La piattaforma social di Elon Musk chiude e poi riattiva l’account di Julia Navalnaya

(PRIMAPRESS) - USA - La piattaforma social X, l'ex Twitter acquistato da Elon Musk, ha sospeso l'account di Yulia Navalnaya, aperto ieri dalla vedova del dissidente russo morto nella progione siberiana, per poi riattivarlo dopo qualche ora. Navalnaya che ieri era stata ricevuta a Bruxelles, dal Consiglio degli Affari Esteri UE, aveva promesso di continuare la battaglia del marito per la libertà d'opinione. "Sospendiamo gli account che violano le regole di X", si legge in un messaggio quando si cerca di aprirlo. Ma quali siano stato le regole violate non è ancora dato sapere. La sensazione è che il management di X si sia preoccupato di possibili messaggi che avrebbero potuto creare problemi futuri. La vedova del più famoso dissidente russo, nemico di Putin, morto in circostanze misteriose a 47 anni, stava usando la piattaforma X per fare appelli a sostegno della sua lotta in memoria del marito Alexei. Ma nel primo pomeriggio l'account è tornato ad essere attivo. - (PRIMAPRESS)