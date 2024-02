Kenia: esplosione di gas in un’azienda di bombole a Nairobi. Due morti e oltre 200 feriti

(PRIMAPRESS) - KENIA - Due persone sono morte e oltre 200 sono rimaste ferite per un incendio causato da un'esplosione di gas avvenuta a Nairobi, secondo la polizia della capitale keniana e la Croce rossa. L'incidente è avvenuto nel distretto di Embakasi. "In un'azienda si stavano riempiendo bombole gas quando è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite e portate d'urgenza in ospedale. L'edificio è gravemente danneggiato",ha detto su X il portavoce del governo kenyano. - (PRIMAPRESS)