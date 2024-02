Kenia: morti in un incidente stradale il recordman di maratona Kiptum e il suo allenatore

(PRIMAPRESS) - KENIA - Il detentore del record mondiale di maratona,Kelvin Kiptum e il suo allenatore, Gervais Hakizimana, sono morti in un incidente stradale domenica in Kenya. Il 24enne, che aveva vinto la maratona di Londra ad aprile prima di stabilire il recordo mondiale a Chicago in ottobre con 2:00:35, ha perso il controllo della sua auto mentre guidava a Kaptagat, nel sud-ovest del Paese. "Sportivo straordinario, ha lasciato un segno nel mondo",dice il presidente keniano,Ruto."La nostra nazione perde un vero eroe", scrive il premier Odinga. - (PRIMAPRESS)