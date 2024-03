Roma: auto rubata da tre albanesi con precedenti si ribalta. Due morti uno in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un'auto rubata, con tre persone a bordo si è ribaltata per l'alta velocità e ha preso fuoco. Due uomini sono morti sul colpo e il terzo è stato portato in ospedale in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera sulla via Casilina, tra le province di Roma e Frosinone, all'altezza del comune di Segni. Sul posto sono arrivati Carabinieri e vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le vittime sono cittadini albanesi domiciliati a Roma, tutti e tre con precedenti per furto. - (PRIMAPRESS)