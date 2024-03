Giornata Mondiale della Fauna Selvatica: oggi si celebra la biodiversità per la nostra sopravvivenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 3 Marzo, il World Wildlife Day, la Giornata mondiale della fauna selvatica istituita il 20 dicembre 2013, nella sua 68ª sessione, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La giornata è stata istituita per celebrare fauna e flora selvatiche del pianeta e far conoscere il loro ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza e la biodiversità del pianeta. Un report del WWF sulla commercializzazione di animali e parti di esse nel mondo. - (PRIMAPRESS)