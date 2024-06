Conflitto Gaza: altri 5 bambini palestinesi uccisi nelle 24 ore. Oggi tentativo di pausa nel Sud per aiuti umanitari

(PRIMAPRESS) - GAZA - In questa guerra senza soluzioni per una tregua sono rimasti coinvolti altri cinque bambini tra le dozzine di palestinesi uccisi negli attacchi israeliani nella zona centrale e meridionale di Gaza nelle ultime 24 ore. L’esercito israeliano ha avvertito che il fuoco transfrontaliero di Hezbollah contro Israele potrebbe innescare uno scenario più ampio con “conseguenze devastanti per il Libano e l’intera regione”. Le Nazioni Unite hanno accolto con favore la mossa dell’esercito israeliano di “mettere in pausa” i combattimenti vicino a una strada chiave nel sud di Gaza per 11 ore al giorno tali da consentire la consegna di aiuti, ma sollecitano “misure concrete” per sbloccare la vacillante risposta umanitaria. Un soldato israeliano è stato ucciso dopo che un edificio con trappole esplosive è stato fatto esplodere nel sud di Gaza, un giorno dopo la morte di altre 10 persone negli attacchi. In questo assurdo conflitto che si trascina dal 7 ottobre scorso in cui sono morte almeno 37.337 e provocato oltre 85 mila feriti, c'è da chiedersi ma quanti sono ancora i membri del regime di Hamas e quante sono vittime palestinesi inermi. - (PRIMAPRESS)