Striscia di Gaza: possibile voto alle NU per una risoluzione di tregua avanzata da Usa ed Emirati Arabi

NEW YORK - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe votare nelle prossime ore una risoluzione redatta da Usa ed Emirati Arabi che chiede a Israele e Hamas una "cessazione urgente e sostenibilie delle ostilità". L'obiettivo, secondo quanto contenuto nella bozza non definitiva della risoluzione, è permettere l'accesso di aiuti nella Striscia di Gaza via terra, via mare e attraverso gli aerei e di istituire un monitoraggio delle Nazioni Unite per verificare che gli aiuti umanitari vengano consegnati.