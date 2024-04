Giornata del Made in Italy, Meloni: “Implacabili contro la contraffazione che compromette il nostro nome”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 15 aprile la Giornata del Made in Italy che prevede più di 200 eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale con gli Open Day organizzati dalle numerose aziende aderenti all’iniziativa.

L'iniziativa, entrata da quest'anno nelle giornate nazionali, era stata presentata a Palazzo Piacentini a Roma dal ministro del Mimit, Adolfo Urso scegliendo come data il giorno della nascita di Leonardo Da Vinci, riconosciuto come il padre del genio crea5ivo italiano. "Saremo implacabili contro la contraffazione che compromette il nostro nome" ha detto oggi là premier Giorgia Meloni in occasione della giornata presso il Ministero dell'Ageicoltura. - (PRIMAPRESS)