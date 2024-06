Elezioni Europee, Meloni: “Saranno un referendum degli italiani su che Ue si aspettano”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo la premier Giorgia Meloni, il voto sarà un referendum sulle aspettative e la visione che i cittadini hanno dell'Unione Europea. A dirlo nella trasmissione Agorà su Rai 3, e la Presidente del Consiglio ma anche la candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni europee. "Immagino un'Europa che per semplificare faccia meno e faccia meglio.Ha voluto negli ultimi anni normare ogni aspetto della nostra vita", mentre "serve meno ideologia e piu' pragmatismo,serve un'Europa che sia un gigante politico mentre in questi anni non lo abbiamo visto ed è stata un gigante burocratico Penso che il voto dell'8 e 9 giugno sia un referendum su che modello di Europa si immagina. Per la prima volta ci troviamo davanti alla possibilità di cambiare con una maggioranza diversa". - (PRIMAPRESS)