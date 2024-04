75 anni della NATO, Biden: “Un baluardo di sicurezza per un futuro più pacifico”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Nato compie 75 anni. Per l'occasione, i ministri degli Esteri dei trentadue paesi membri sono riuniti a Bruxelles per celebrare i tre quarti di secolo dalla firma del Trattato di Washington, primo passo della formalizzazione e dell'organizzazione dell'impero americano in Europa. Il segretario generale Jens Stolteneberg ha rimarcato la necessità della ferrea collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico: “Affrontiamo un mondo più pericoloso, il legame tra Europa e Nord America non è mai stato così importante

"Dobbiamo ricordare che il sacro impegno che prendiamo nei confronti dei nostri alleati-difendere ogni centimetro del territorio della Nato- rende anche noi più sicuri e dà agli Stati Uniti un baluardo di sicurezza che non ha eguali nel mondo. Come i nostri predecessori, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per creare un futuro più pacifico". Così il presidente Usa, Joe Biden, nel 75esimo anniversario della Nato. Negli ultimi 3 anni gli alleati Nato hanno aumentato la spesa per 80mld di dollari".