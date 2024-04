Filippine, Biden promette: “Interverremo in caso di attacco nel Mar Cinese per il trattato di mutua difesa”

(PRIMAPRESS) - FILIPPINE - Il presidente degli Stati Uniti Biden si è impegnato a difendere le Filippine in caso di "attacco" nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato il presidente USA durante un vertice con leader giapponesi e filippini. "Qualsiasi attacco ad aerei, navi o forze armate filippine nel Mar Cinese Meridionale" farebbe scattare l'applicazione del"trattato di mutua difesa", ha dichiarato. Biden ha fatto questa dichiarazione in- sieme al suo omologo filippino Ferdinand Marcos e al primo ministro giapponese Fumio Kishida, che ha invitato per un vertice. - (PRIMAPRESS)