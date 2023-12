Gaza: il giallo delle 15 donne israeliane ancora ostaggio di Hamas. Il movimento: “Noi no le abbiamo”

(PRIMAPRESS) - GAZA - Dove sono finite le donne che ancora risultano prigioniere di Hamas? Quelle che l'organizzazione islamista avrebbe dovuto consegnare per proseguire ieri nella tregua mediata dal Qatar. Hamas dichiara di aver liberato tutte le donne e i bimbi che erano ostaggi. Lo ha detto uno dei suoi esponenti: Saleh al-Arouri ad Al Jazeera. Israele "insiste affinché un certo numero di donne e bambini continuino a essere tenuti in ostaggio da noi, ma noi abbiamo dichiarato che non lo sono" Il ministro della Difesa di Israele Gallant aveva detto che ci sono ancora 15 ostaggi donne e due bambini, ma Hamas si rifiuta di consegnarli. Un rifiuto che ha fatto scattare l'ira di Israele che da ieri notte ha ripreso a bombardare Gaza e intensificati i rastrellamenti in Cisgiordania e Libano. - (PRIMAPRESS)