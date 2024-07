Gaza: estratti 60 corpi di palestinesi sotto le macerie di Tel Al Hawa. La storia di Rajab

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - "Sessanta corpi sono stati estratti nel sobborgo meridionale di Tel al-Hawa" e dove l'esercito israeliano ha operato nei giorni scorsi. Lo ha riferito il portavoce della difesa civile di Gaza, Mahmud Bassal. Secondo la stessa fonte, molti corpi si trovano ancora sotto le macerie e molte persone risultano disperse. Le forze armate israeliane non hanno ancora fornito la loro versione dei fatti sul massacro di Tel al-Hawa. l'Idf in quella circostanza ha affermato di avere ucciso un vice comandante di Hamas.

Il 10 febbraio scorso, sempre a Tel Al Hawa, era già stato estratto il corpo di Hind Rajab, una bambina di sei anni che a seguito di un bombardamento israeliano era rimasta intrappolata in un'auto con tutti i suoi parenti uccisi. La bimba aveva chiamato l'ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese per essere ritrovata tra le macerie mentre era in corso il bombardamento. I due operatori sanitari dell'ambulanza e la bambina furono trovati morti. - (PRIMAPRESS)