Gaza, attacco israeliano ad Abassan. Colpito un rifugio ex scuola. 29 le vittime

Un attacco aereo israeliano ha ucciso 29 palestinesi che si rifugiavano nelle tende fuori da una scuola nella città di Abassan, vicino a Khan Younis, nel sud di Gaza, riferisce l'Ufficio media governativo del territorio. L'attacco è il quarto delle forze israeliane che ha colpito un edificio scolastico utilizzato come rifugio a Gaza in quattro giorni e arriva dopo che Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione di massa per parti di Khan Younis e Gaza City, costringendo decine di migliaia di persone a fuggire e provocandone la chiusura. di tre ospedali importanti per l'assistenza sul territorio devastato.