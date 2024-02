Bielorussia, prime elezioni unificate. Affluenza al 73,09%. Formati oltre mille Consigli locali

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - Si sono concluse le l'elezione in Bielorussia con una affluenza del 73,09%. La flebile opposizione contro la politica del presidente Aleksandr Grigor'evič Lukašenko, aveva chiesto di boicottare le elezioni. Il calo c'è stato ma non in modo così significativo. Il presidente della commissione elettorale, Igor Karpenko, in una conferenza stampa ha nominato i candidati vincitori in tutti i 110 distretti e ha affermato che, secondo i risultati preliminari, sono stati formati tutti i 1.284 consigli locali. Quasi 5.500 seggi sono stati aperti in Bielorussia per quello che è stata la prima votazione unificata nella storia del Paese. - (PRIMAPRESS)