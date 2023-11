Eicma 2023: martedì 7 il taglio del nastro a Fiera Milano con Salvini, Fontana e Scavuzzo

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'edizione numero 80 dall’Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, aprirà martedì 7 novembre a Rho Fiera Milano, alla presenza di Pietro Meda, presidente di EICMA S.p.A., Paolo Magri, amministratore delegato Eicma S.p.A. e presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori), che taglieranno il nastro con Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano.

Il salone entrerà subito nel vivo dei temi delle due ruote con l'appuntamento del pomeriggio sempre di martedì promosso da Eicma insieme a Confindustria e ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), che ospita il Key note speech di Gianluca di Loreto, partner di Bain & Company Italy Inc. Seguirà la tavola rotonda moderata da Filomena Greco, giornalista Sole 24 Ore, a cui sono stati invitati William Armuzzi, HONDA Motor Europe LTD, Ezio De Carlo, DECATHLON Produzione Italia S.p.A., Claudio Domenicali, DUCATI Motor Holding S.p.A., Mariano Roman, FANTIC MOTOR S.p.A., Eric De Seynes, YAMAHA Motor Europe N.V. e Roberto Vavassori, BREMBO S.p.A.., ANFIA. - (PRIMAPRESS)