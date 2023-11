Domeniche ecologiche: il 19 novembre stop della circolazione a Roma. Ecco le fasce orarie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domenica 19 novembre a Roma ci sarà lo stop alla circolazione delle auto più inquinanti per la prima delle 'cinque domeniche ecologiche'. Il provvedimento firmato dal Sindaco di Gualtieri si richiama all'adempienza alle misure indicate dalla normativa europea, nazionale, regionale e comunale per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. il relativo blocco della circolazione riguarda tutti i veicoli a motore nella nuova ZTL “Fascia Verde” dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, come disposto dall’Ordinanza del Sindaco. Le altre date delle domeniche ecologiche sono il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024. Le altre date delle domeniche ecologiche sono il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024. - (PRIMAPRESS)