Crotone: Piantedosi partecipa all’evento finale del Programma operativo nazionale per la legalità

(PRIMAPRESS) - CROTONE - Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parteciperà, oggi venerdì 17 novembre, all’evento conclusivo del Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità 2014-2020 dal titolo “Costruiamo Legalità. Risultati, sfide e contributi per il futuro”, che avrà luogo presso l’Auditorium dell’Istituto Pertini Santoni di Crotone alle ore 11. L’appuntamento è la tappa conclusiva di un ciclo iniziato nel 2014 e punta ad approfondire il contributo fornito dal PON Legalità alle politiche di coesione - finalizzate a rimuovere i divari tra i territori europei - in termini di strategia, progetti finanziati, risorse rese disponibili e, in particolare, impatto reale sul sistema economico e sociale di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. - (PRIMAPRESS)