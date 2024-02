Polizia violenta a proteste pro-palestina, Piantedosi: “Indagine in corso. Ma inaccettabili attacchi all’istituzione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulle manganellate al corteo pisano pro-Palestina, Piantedosi ha precisato che "è in corso un'indagine della magistratura che farà piena luce". E aggiunge: "Nessuna sottovalutazione -assicura-ma atteggiamento responsabile e disponibile anche all'autocritica, come sempre e come subito chiarito".. Le 2.583 manifestazioni dal 1°gennaio "smentiscono la presunta contrazione della libertà di manifestare". "Governo non ha cambiato le regole","polemiche e attacchi Polizia inaccettabili".Con il Colle anche"su insulti,effigi bruciate" - (PRIMAPRESS)