MediOriente, oggi Comitato sicurezza Italia. Piantedosi: “Allerta su oltre 250 punti sensibili”

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' in corso al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno, Piantedosi con i vertici delle Forze di Polizia e dell'Intelligence. La riunione è stata convocata per fare il punto sulla sicurezza, a seguito dell'attacco dell'Iran a Israele. "Grande attenzione per la situazione in Medio Oriente", ha sottolineato Piantedosi sul web."L'allerta sugli obiettivi sensibili è massima". Il Viminale procederà a una ricognizione degli obiettivi ritenuti più a rischio, almeno 250. - (PRIMAPRESS)