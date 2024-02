Corteo pro-Palestina, Mattarella: “I manganelli sui ragazzi sono un fallimento”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno,trovandone condivisione,che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la liberta' di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento". Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale. La questione è stata sollevata dopo lo scontro avvenuto ieri durante una manifestazione di studenti in corteo per protestare contro la strage di palestinesi da parte di Israele. Da rappresentanti sindacali della polizia si replica la ricerca dello scontro da parte dei manifestanti deviando dai percorsi autorizzati e forzando gli sbarramenti. Uni - (PRIMAPRESS)