Crisi MediOriente: oggi vertice al Cairo contro l’escalation di guerra. Ecco chi partecipa

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Inizierà oggi Sabato 21 Ottobre al Cairo in Egitto, una conferenza internazionale per discutere dell’escalation della guerra tra Israele e il gruppo palestinese Hamas a Gaza. Al vertice che presiederà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, parteciperanno il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il Re giordano Abdullah, il Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, l'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, il principe ereditario kuwaitiano Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah ma parteciperà anche la premier italiana Giorgia Meloni che ieri aveva avuto un colloquio telefonico con al-Sisi.

intanto in queste ore è stato aperto il Valico di Rafah al confine egiziano che consentirà il passaggio dei profughi provenienti dalla Striscia di Gaza e degli aiuti umanitari per chi è ancora a Gaza City. - (PRIMAPRESS)