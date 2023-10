Tel Aviv: l’arrivo di Biden. Annullato il summit a 4 in Giordania con Abu Mazen e Al Sisi

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - L'arrivo di Biden a Tel Aviv avverrà poche ore dopo la terribile esplosione avvenuta martedì nell'ospedale battista Al-Ahli di Gaza City. Funzionari palestinesi hanno affermato che centinaia sono morti in seguito all'esplosione nel centro della città e ha incolpato Israele, che però ha negato ogni responsabilità e ha attribuito la colpa al fallito lancio di un razzo da parte della Jihad islamica palestines. L'esplosione dell'ospedale ha causato un caos nei piani di viaggio di Biden mentre il presidente saliva sull'Air Force One. Il presidente avrebbe dovuto incontrare il re Abdullah II di Giordania e il presidente Abdel Fattah el-Sisi dell'Egitto e il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas per discutere una risposta umanitaria durante la tappa della visita in Giordania, ma il vertice - e la tappa del viaggio in Giordania - sono stati annullati. La Casa Bianca ha citato un periodo di lutto annunciato da Abbas come motivo della rinvio. La Giordania infatti, ha cancella pro il summit a 4 su Gaza e il futuro dei palestinesi con il presidente Usa Joe Biden, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas), in program- mamercoledì ad Amman. Lo rende noto il ministero degli Esteri giordano, citato da alcuni media Usa. Anche la visita di Biden ad Amman è stata cancellata."Non serve parlare di qualsiasi altra cosa che non sia fermare la guerra": lo afferma il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi. - (PRIMAPRESS)