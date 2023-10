Summit Cairo, Abu Mazen: “Non lasceremo la nostra terra”. Meloni: “Soluzione per due Stati”

(PRIMAPRESS) - CAIRO - "Non lasceremo mai la nostra Terra". Così il presidente palestinese ha concluso il suo intervento al summit del Cairo, ripetendo la frase due volte. "Denunciamo l'uccisione di civili da entrambe le parti e invochiamo il rilascio degli ostaggi da entrambe le parti",ha affermato."I palestinesi affrontano l'aggressione dell'esercito israeliano,che viola le leggi internazionali mirando a ospedali, scuole, case".Chiede di nuovo di fermare "questa barbara aggressione e l'apertura di corridoi umanitari,che Israele non ha consentito".

E' interesse di tutti che il conflitto non diventi più ampio e si trasformi in una guerra di civiltà". Così, invece, la premier Meloni al summit."Siamo tutti bersaglio di Hamas, non cadiamo in questa trappola". "Uno Stato è legittimato alla propria difesa, ma non deve reagire per vendetta. Forza sia commisurata alla sicurezza e tutela dei civili". "Condannare senza ambiguità l'efferatezza di Hamas. Nessuna causa giustifica donne massacrate, neonati decapitati".Ribadisce:soluzione è due Stati. Si rilascino subito ostaggi". - (PRIMAPRESS)