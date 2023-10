Israele: accordo Usa-Egitto per evitare l’espansione del conflitto. Biden domani a Tel Aviv

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Domani 18 ottobre è previsto l'arrivo del presidente USA, Joe Biden a Tel Aviv. Lo ha riferito il segretario di Stato americano Antony Blinken, al termine del l'incontro a Gerusalemme con il premier israeliano Benjamin Netanyahu durato sette ore e mezzo nel quale Stati Uniti e Israele hanno concordato un piano di aiuti per Gaza."Il presidente riaffermerà la solidarietà degli Stati Uniti con Israele e il nostro impegno ferreo per la sua sicurezza", ha detto Blinken. Ma ieri si sono sentiti anche Biden e il presidente egiziano Al Sisi che hanno parlato degli "sforzi in atto per alleviare il peggioramento della crisi umanitaria a Gaza". Lo comunica la Casa Bianca,sottolinean- do che Biden ha condannato l'attacco terroristico di Hamas e ribadito che il gruppo islamista non rappresenta il diritto dei palestinesi alla dignità. "I due leader si sono detti d'accordo nel continuare con il loro stretto coordinamento per prevenire che il conflitto si ampli e per assicurare l'assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno. - (PRIMAPRESS)