Conflitto MediOriente: spiragli per uno scambio di 5 militari israeliani con 15 terroristi di Hamas

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Tra le notizie del piano di evacuazione di Rafah, confine tra Striscia di Gaza ed un Egitto blindata da un muro per evitare l'esodo in massa dei profughi palestinesi, spunta un passo avanti nella mediazione che Qatar e USA stanno conducendo da settimana per raggiungere una tregua tra Israele ed Hamas. Nelle ultime ore si sarebbe formulata l'ipotesi Usa sulla liberazione di ostaggi. Secondo il New York Times i negoziatori israeliani avrebbero concordato in privato una proposta americana che vedrebbe il rilascio di 5 donne soldato israeliane per 15 palestinesi condannati per gravi accuse di terrorismo. Uno scambio sfavorevole all'apparenza per il governo di Tel Aviv ma servirebbe a riportare un pò di fiducia nei confronti della rigida politica di Netanyhau che guarda ad una sconfitta definitiva di Hamas. - (PRIMAPRESS)