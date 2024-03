Chiusura scuola Pioltello, Mattarella stempera gli animi ma la polemica non si placa: "E' un istituto statale non una scuola islamica"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sul caso della scuola di Pioltello, alla porte di Milano, chiusa per il Ramadan, il presidente della Repubblica chiamato in causa dalla vicepreside, tenta di stemperare gli animi ma il gesto di distensione del Capo dello Stato ha finito con alimentare nuova polemica. "Al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo,apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto a una lettera di Maria Rendani, vicepreside dell'Iqbal Masih che nei giorni scorsi l'aveva invitato a visitare l'istituto di Pioltello oggetto di polemiche per la scelta di chiudere il 10 aprile la fine del Ramadan. "Sarebbe stato più corretto lasciare alla scelta della famiglie se non andare a scuola con legittimo permesso per osservare il Ramadan ma la chiusura è stata discriminante" hanno commentato alcuni genitori dell'istituto statale, finanziato dall'Unione Europea con il Next Generation EU e intitolato ad un bambino operaio diventato simbolo della lotta contro il lavoro infantile. - (PRIMAPRESS)