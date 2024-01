Caso Pozzolo, Meloni: “Ho chiesto il deferimento ai Probi Viri di FdI. È mancata la custodia responsabile dell’arma”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ho chiesto che il parlamentare Pozzolo di Fratelli d'Italia venga deferito ai Probi Viri del partito indipendentemente dalle indagini che verrano portate avanti". Così la premier nella conferenza stampa di 9ggi 4 gennaio in riferimento al caso di FdI, Emanuele Pozzolo. "Non è la detenzione della pistola, con regolare porto d'armi ad essere a mio avviso l'oggetto della questione ma è la custodia responsabile di quell'arma che è venuta a mancare e questo non è ammissibile". Il caso è scoppiato nella notte di fine anno quando è stato esploso un colpo di pistola da un'arma appartenente al deputato. - (PRIMAPRESS)