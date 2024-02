Medici SSN: pensionamento a 72 anni. Approvato l’emendamento nel decreto nel Milleproroghe

(PRIMAPRESS) - ROMA - I medici del Servizio sanitario nazionale potranno restare in corsia fino a 72 anni. Lo prevede un emendamento di FdI al decreto Milleproroghe, appena approvato. L'emendamento consente alle aziende del Ssn di tenere in servizio - fino al 31 dicembre 2025 - oltre l'età pensionabile, su loro istanza, dirigenti medici e sanitari "anche al fine di far fronte ad esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto". La misura punta inoltre a"fronteggiare la grave carenza di personale". Può essere riammesso chi è andato in pensione dal settembre 2023 - (PRIMAPRESS)