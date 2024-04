Londra: il ritorno di Re Carlo agli impegni pubblici. Lunedì la visita ad un centro anti-tumore

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Re Carlo III si appresta a riprendere gli impegni pubblici. Il sovrano sta meglio. Vi sono progressi nella lotta alla sua malattia. Ne ha dato notizia Buckingham Palace. L'annuncio arriva a 3 mesi dalla diagnosi di cancro e proprio mentre si stavano diffondendo voci su un suo peggioramento. Il ritorno del Re è previsto per la prossima settimana e il primo appuntamento sarà la visita in un centro per le terapie contro i tumori. - (PRIMAPRESS)