Conferenza Meloni: oggi il giorno dei chiarimenti: da Pozzallo a Verdini e Degni passando dall’Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo i diversi annullamenti per lo stato di salute della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quello che doveva diventare un discorso di chiusura dell'anno appena trascorso, l'intervento in conferenza stampa di oggi 4 gennaio, sarà un discorso programmatico ma soprattutto di numerosi chiarimenti a cui le opposizioni stanno richiamando la premier per la politica interna: dal caso Verdini e Anas al deputato "pistolero" di Fratelli d'Italia Pozzallo e questione concessioni con le raccomandazione di Mattarella dopo la firma del decreto 'Concorrenza'. Ma la lista è lunga e continua con posizione Ue e Mes ma ritornando ai fatti di casa con il caso del magistrato contabile Degni deferito ai Probi Viri per un post su X. Alle 11 di oggi la conferenza stampa. - (PRIMAPRESS)