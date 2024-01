Conferenza Meloni: sul caso Degni “Mi aspetto una valutazione politica di Paolo Gentiloni e Elly Schlein

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Mi aspetto che Paolo Gentiloni che ha nominato quel giudice ed Elly Schlein facciano una valutazione politica su quanto accaduto". Così si è espressa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nella conferenza stampa di oggi 4 gennaio che era stata rinviata due volte per motivi di salute. "È la militanza di un giudice che dovrebbe essere terzo che mi preoccupa specie se quel giudice deve guardare i conti del nostro paese e non fare il tifo per l'esercizio provvisorio".

La questione fa riferimento alle dichiarazioni del consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, il magistrato contabile è finito al centro delle polemiche politiche per un post pubblicato su X dopo l’approvazione della manovra finanziaria: “Occasione persa - scrive il magistrato nel post - C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti”, ha scritto Degni taggando anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Oggi alle 17 il collegio della Corte dei Conti deciderà per deferire ai Probi Viri il consigliere.

Su MES e candidatura europea, là premier ha risposto così alle domande dei giornalisti: "La mancata ratifica del Mes non va messa in relazione ai risultati sul Patto di stabilità",ha detto la premier Meloni in conferenza stampa. "Sul Mes mi sono rimessa all'Aula, non c'è mai stata una maggioranza parlamen- tare a favore" e comunque "è uno stru- mento obsoleto come dimostra la reazio- ne dei mercati al nostro no",ha detto. Meloni si è poi detta "soddisfatta"del- l'accordo sul Patto di stabilità".Sulla candidatura alle Europee "non ho ancora deciso","in Ue mai con la sinistra"; altra cosa è il voto per la Commissione. - (PRIMAPRESS)