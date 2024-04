Visita del Papa a Venezia: dal carcere femminile della Giudecca al padiglione della Santa Sede della Biennale

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il Papa è in visita a Venezia, al carcere femminile della Giudecca. Dopo un incontro con le detenute, ha visitato il padiglione della Santa Sede della Biennale di Venezia. Poi Papa Francesco incontra i giovani davanti alla Basilica della Salute. Infine la Messa e il Regina Coeli a piazza San Marco dove ci sono 10 mila persone. Durante la sua visita alla Giudecca, il Santo Padre ha commentato: "Il carcere è una realtà dura, e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferen- za". Così il Papa alle detenute della Giudecca alle quali ha detto che anche lui ha errori di cui farsi perdonare. Bergoglio ha invitato a"non togliere la dignità a nessuno". Il carcere, ha pro- seguito"può anche diventare un luogo di rinascita morale e materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è messa in isolamento,ma promossa attraverso il rispetto reciproco, la cura di talenti" - (PRIMAPRESS)