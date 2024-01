Caso Pozzolo: arrivata la sospensione del deputato dal gruppo della Camera di Fratelli d’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di FdI. Lo ha deciso l'Ufficio di presidenza del gruppo parlamentare, che "ha adottato, in via d'urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo", spiega una nota. La decisione arriva in seguito al coinvolgimento di Pozzolo nel ferimento di un 31enne, durante un veglione di Capo- danno nel Biellese. La pistola che ha sparato appartiene al parlamentare, che ha sempre detto di non essere stato lui a sparare. E' indagato dalla Procura di Biella per lesioni colpose. - (PRIMAPRESS)