Caso Pozzolo: il Prefetto di Biella revoca il porto d’armi al parlamentare per “incauta detenzione”

(PRIMAPRESS) - BIELLA - Il prefetto di Biella ha revocato il porto d'armi per difesa personale a Emanuele Pozzolo, indagato per lo sparo di capodanno.Il provvedimento,che vieta al parlamentare di "detenere armi e munizioni", è stato deciso -spiega una nota della Prefettura- a causa del comportamento incauto tenuto" da Pozzollo "durante i festeggiamenti di Capodanno" A Pozzolo "è stato contestato l'uso inappropriato dell'arma, poiché non ha adottato tutte le cautele necessarie ad evitare fatti anche accidentali e sinistri involontari". - (PRIMAPRESS)